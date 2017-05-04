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16:08 (мск), источник: СуперОмск

Опубликовано видео со смертельным ДТП на Ленина в Омске

В группе «Регик 55» соцсети «ВКонтакте» опубликована видеозапись со смертельным ДТП на улице Ленина в Омске.

Видеозапись подтверждает изначальную версию случившегося.

На кадрах видно, как Suzuki Splash поворачивает с улицы Ленина на улицу Б. Тито и в него врезается внедорожник RAV4. От удара большая машина переворачивается и врезается в проходивших рядом прохожих.

В какой-то момент женщины увидели машины, попытались отскочить, но было уже поздно. На фото видно, где именно проходили пострадавшие.

Напомним, что автомобили двигались в попутном направлении — внедорожник ехал по встречной полосе на улице Ленина. После этого кроссовер въехал в столб и опрокинулся на бок, попутно задев двух стоявших на тротуаре женщин. Одна из них была госпитализирована в БСМП-1, где впоследствии скончалась. Другой госпитализация не потребовалась, она пребывала в состоянии шока.

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