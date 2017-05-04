В Воронежской области скончался второй пострадавший в ДТП с «ВАЗом»

Двадцатичетырехлетний житель Поворинского района, попавший в ДТП на «ВАЗ-2105», скончался в реанимации Борисоглебской больницы в среду, 3 мая. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в пресс-службе регуправления МВД. Парень был пассажиром «пятерки». Водитель, 33-летний мужчина, остается в больнице.

«ВАЗ-2105» вылетел в кювет и врезался в дерево на 4-м км автодороги М6 «Каспий» в 5:00 субботы, 29 апреля. В результате аварии 31-летний пассажир скончался на месте. В больницу доставили 24-летнего пассажира и 33-летнего водителя.