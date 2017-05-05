В Сергаче возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с детьми

Уголовное дело по факту жестокого обращения с детьми возбуждено в Сергаче, сообщает Сергачская межрайонная прокуратура.

Мать двух несовершеннолетних детей 2013 и 2004 годов рождения не исполняла свои родительские обязанности надлежащим образом. Она злоупотребляла спиртным, уходила из дома на несколько дней, оставляя детей в грязи и без еды под присмотром 83-летней бабушки. В результате сын попал в психиатрический диспансер, бродяжничал, а четырехлетняя дочка заболела бронхитом.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением». Женщине грозит лишение свободы на срок до трех лет.