В Колумбии похитили сотрудника ООН

Конвой, в котором находился Арлей Лопес, был остановлен вооруженными людьми недалеко от города Мирафлорес в департаменте Гуавьяре.

Чиновника вывели из машины и увезли в неизвестном направлении.

Чиновника вывели из машины и увезли в неизвестном направлении.

Правительство страны и силовики утверждают, что Лопеса похитили бывшие партизаны леворадикальной организации FARC (Революционные вооруженные силы Колумбии — РВСК), отказавшиеся сложить оружие и создавшие банду, которая занимается наркоторговлей. По оценкам колумбийских военных, их число составляет несколько сот человек. Представители FARC эту информацию пока никак не прокомментировали.

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Лопес входит в состав миссии ООН в Колумбии, которая насчитывает 450 международных наблюдателей и занимается контролем за разоружением бойцов FARC. Этот процесс должен завершиться 29 мая, спустя 180 дней после вступления в силу окончательного соглашения между правительством страны и повстанцами.

Мирный договор со второй попытки подписали 24 ноября 2016 года президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос и лидер FARC Родриго Лондоньо Эчеверри. В обновленный текст документа включены положения, предложенные различными заинтересованными сторонами. Представители движения сохранят возможность избираться в различные органы власти.

За достижение соглашения с повстанцами, положившего конец длившейся 52 года и унесшей жизни свыше 200 тысяч человек гражданской войне, Сантос был удостоен Нобелевской премии мира.