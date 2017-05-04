На Оренбургском тракте автобус провалился в дыру в асфальте
В Казани на улице Оренбургский тракт днем 4 мая заказной автобус провалился в дыру в асфальте, сообщения об этом появились в соцсетях.
В Казани на улице Оренбургский тракт днем 4 мая заказной автобус провалился в дыру в асфальте, сообщения об этом появились в соцсетях.
— Инцидент случился около Университета культуры, после ДТП вызвали сотрудника ГИБДД, который зафиксировал все повреждения автобуса. В самом общественном транспорте никто не пострадал, — рассказал очевидец.