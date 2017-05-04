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17:23 (мск), источник: Prokazan.ru

На Оренбургском тракте автобус провалился в дыру в асфальте

В Казани на улице Оренбургский тракт днем 4 мая заказной автобус провалился в дыру в асфальте, сообщения об этом появились в соцсетях.

 — Инцидент случился около Университета культуры, после ДТП вызвали сотрудника ГИБДД, который зафиксировал все повреждения автобуса. В самом общественном транспорте никто не пострадал, — рассказал очевидец.

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