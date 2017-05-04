В Тольятти задержан подозреваемый в ограблениях состоятельных женщин

Преступление было совершено в конце 2016 г. около самарского ТЦ «Империя». Тогда около 15:30 он с приятелем похитил из Volkswagen женскую сумку с 200 тыс. руб. и документами на имя 35-летней самарчанки.

Также, по версии предварительного следствия, задержанный причастен к хищению сумки из салона Mercedes, припаркованного у ТЦ «Русь на Волге» на ул. Революционной. Это случилось 19 марта 2017 года. У коммерческого директора одной из тольяттинских фирм пропали мобильный телефон, 30 тыс. руб. и банковские карты.

Сейчас правоохранители «отрабатывают» криминальный дуэт на причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным в Самаре и Автограде.