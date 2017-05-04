Мужчина упал с пятого этажа, пытаясь выбраться из квартиры через окно

По предварительным данным полицейских, мужчина решил выбраться из квартиры через окно, так как не нашел ключ от входной двери, которая запирается изнутри. Но осуществляя задуманное, он то ли не смог устоять на парапете, то ли — ухватиться за водосточную трубу и упал.

Пострадавший получил различные травмы. Его увезли на «скорой» в больницу.

Сейчас по факту случившегося ведется проверка.