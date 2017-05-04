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17:38 (мск), источник: Volga News

Мужчина упал с пятого этажа, пытаясь выбраться из квартиры через окно

В четверг, 4 мая, в послеобеденное время, из окна пятого этажа дома на ул. Свободы в Самаре упал 43-летний мужчина, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, мужчина решил выбраться из квартиры через окно, так как не нашел ключ от входной двери, которая запирается изнутри. Но осуществляя задуманное, он то ли не смог устоять на парапете, то ли — ухватиться за водосточную трубу и упал.

Пострадавший получил различные травмы. Его увезли на «скорой» в больницу.

Сейчас по факту случившегося ведется проверка.

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