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17:33 (мск), источник: Интерфакс

Пропавший в Башкирии вертолет потерпел крушение в труднодоступной местности, на место высадился парашютный десант

Уфа. 4 мая. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Пропавший в Башкирии вертолет «Робинсон» потерпел крушение в труднодоступной местности, сообщил агентству «Интерфакс-Поволжье» помощник уфимского транспортного прокурора Александр Морозов в четверг.

«Установили место крушения, по всей видимости, это — труднодоступная местность. Сейчас на месте высадился парашютный десант», — сказал А. Морозов.

По его данным, на борту вертолета, находились три человека — пилот и два представителя заказчика — центра тушения лесных пожаров.

Ранее источник агентства сообщил, что, по предварительным данным, никто из находившихся на борту воздушного судна не выжил.

Вертолет «Робинсон-44» вылетел из Белорецка в 9:20 по местному времени в 11:15 на связь не вышел, в 15:20 не приземлимся, поэтому была объявлена тревога.

На борту вертолета, осуществлявшего мониторинг лесопожарной обстановки, находились пилот и двое лесопожарных.

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