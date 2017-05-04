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17:51 (мск), источник: 112.ua

В Польше за последние дни произошло два жестоких нападения на украинцев на национальной почве

В Кракове 17-летнего украинца, игравшего в баскетбол на школьной площадке, избили палками с вбитыми в них гвоздями.

В городе Ченстохове (Польша) и в Новой Гуте (одном из районов Кракова) за последние дни произошло два нападения на украинцев на национальной почве. Все подозреваемые арестованы на три месяца, передает «Польское радио».

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«Из-за особенностей преступления и жестокости злоумышленников суд взял всех подозреваемых под стражу на 3 месяца», — рассказывает пресс-секретарь малопольской полиции Себастиан Ґлень.

Трое молодых мужчин избили и оскорбили граждан Украины. Это произошло в Ченстохове. Полиция арестовала нападавших.

«Группу из трех украинцев атаковали трое поляков, которые вели себя агрессивно, били пострадавших по всему телу и обзывали их. Следователи выяснили, что причиной нападения была национальность граждан Украины. Подозреваемым от 22 до 28 лет, и они уже известны правоохранителям за свое криминальное прошлое. Всем им предъявлено обвинение в избиении и унижении на национальной почве, они арестованы на 3 месяца», — уточняет польское издание.

Кроме того, несколько дней назад подобный инцидент произошел в Новой Гуте — одном из районов Кракова. Там трое поляков напали на 17-летнего украинца, который со своим польским знакомым играл в баскетбол на школьной площадке, и жестоко избили палками с вбитыми в них гвоздями. В этом случае также причиной нападения стало украинское происхождение пострадавшего юноши", — говорится в сообщении.

Подозреваемых задержала полиция. Теперь им грозит до 8 лет заключения.

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