СК назвал возможные причины крушения вертолета в Башкирии

Вертолет исследовал лесопожарную обстановку и потерпел крушение. Три человека погибли.
Как сообщил «Российской газете» старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Дмитрий Захаров, рассматриваются несколько версий случившегося: технические неисправности вертолета, ошибка пилота, некачественное топливо и неблагоприятные погодные условия. В месте крушения вертолета затруднена видимость в связи с густым туманом.
— В ближайшее время будет организован осмотр места происшествия и сбор всей необходимой информации, — сообщил Дмитрий Захаров. — По результатам проверки будет принято процессуальное решение и решен вопрос о возбуждении уголовного дела.