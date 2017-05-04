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17:54 (мск), источник: "Российская газета"

СК назвал возможные причины крушения вертолета в Башкирии

Следователи и криминалисты Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации выехали на место авиационного происшествия с вертолетом Robinson авиакомпании ЗАО «Лайт Эйр», пропавшим с радаров сегодня в 13.20 по московскому времени.

Вертолет исследовал лесопожарную обстановку и потерпел крушение. Три человека погибли.

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Как сообщил «Российской газете» старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Дмитрий Захаров, рассматриваются несколько версий случившегося: технические неисправности вертолета, ошибка пилота, некачественное топливо и неблагоприятные погодные условия. В месте крушения вертолета затруднена видимость в связи с густым туманом.

— В ближайшее время будет организован осмотр места происшествия и сбор всей необходимой информации, — сообщил Дмитрий Захаров. — По результатам проверки будет принято процессуальное решение и решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

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