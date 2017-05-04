СК назвал возможные причины крушения вертолета в Башкирии

Три человека погибли при крушении вертолета в Башкирии

Как сообщил «Российской газете» старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Дмитрий Захаров, рассматриваются несколько версий случившегося: технические неисправности вертолета, ошибка пилота, некачественное топливо и неблагоприятные погодные условия. В месте крушения вертолета затруднена видимость в связи с густым туманом.

— В ближайшее время будет организован осмотр места происшествия и сбор всей необходимой информации, — сообщил Дмитрий Захаров. — По результатам проверки будет принято процессуальное решение и решен вопрос о возбуждении уголовного дела.