4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ДТП в Минске пострадал ребенок, сообщила корреспонденту БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ РУВД Фрунзенского района столицы Алена Волчек.

Пять автомобилей столкнулись на мосту через Свислочь в Минске

ДТП произошло сегодня в 15.30 на ул. Матусевича.

«Водитель МАЗ двигался по проспекту Пушкина со стороны улицы Ольшевского в направлении улицы Данилы Сердича. Со слов водителя, он поворачивал направо на улицу Матусевича на дополнительную секцию светофора при основном красном сигнале. Когда проехал пешеходный переход, почувствовал удар в заднюю часть автомобиля. Эти обстоятельства проверяются», — рассказала Алена Волчек.

По факту ДТП проводится проверка. Ребенок находится на обследовании в больнице.