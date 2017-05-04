Транспортный коллапс на Рышкановке: Люди вынуждены идти домой пешком

Причина тому — обрыв линии троллейбусных проводов, из-за чего общественный траспорт фактически встал и люди вынуждены идти домой пешком.

Инцидент произошел недалеко от здания цирка. Судя по фотографиям, на проезжей части уже выстроились десятки троллейбусов.

Что послужило причиной обрыва — не сообщается, однако муниципальные службы уже работают над устранением неисправности.