Транспортный коллапс на Рышкановке: Люди вынуждены идти домой пешком
Столичный сектор Рышкановка оказался отрезанным от остального города, сообщает Actualitati.md.
Столичный сектор Рышкановка оказался отрезанным от остального города, сообщает Actualitati.md.
Причина тому — обрыв линии троллейбусных проводов,
Инцидент произошел недалеко от здания цирка. Судя по фотографиям, на проезжей части уже выстроились десятки троллейбусов.
Что послужило причиной обрыва — не сообщается, однако муниципальные службы уже работают над устранением неисправности.