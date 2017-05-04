Полторак озвучил главную версию взрывов на военных складах под Харьковом

Результаты заключительных экспертиз по выяснению способа подрыва военных складов в Балаклее ожидаются в ближайшее время. Об этом сегодня во время встречи с представителями местных властей Балаклеи и общественности рассказал министр обороны Украины Степан Полторак, сообщила пресс-служба Минобороны.

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«В настоящее время продолжается следствие относительно событий той ночи, когда произошло чрезвычайное происшествие в Балаклее. Главной версией является террористический акт, работа диверсионно-разведывательной группы», — подчеркнул министр.

По его словам, чтобы выяснить, каким образом был осуществлен подрыв хранилища, проводятся экспертизы.

«В ближайшее время будем иметь результат. Однозначно, все эксперты приходят к выводу, что это был именно подрыв хранилища», — добавил Полторак.

Как сообщал УНИАН, ночью 23 марта на складе Минобороны в городе Балаклея Харьковской области начали взрываться боеприпасы и возник пожар.

Из-за опасности были эвакуированы около 20 тысяч человек. В результате разрывов снарядов погибла женщина, еще несколько человек получили ранения.

СБУ квалифицировала взрывы как диверсию. Как сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос, согласно результатам первых допросов, перед пожаром на складе был слышен гул беспилотника, затем начались взрывы. Также Матиос заявил, что противодействовать диверсиям с использованием беспилотных летательных аппаратов можно только средствами радиоэлектронной борьбы.