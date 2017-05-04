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18:53 (мск), источник: Ведомости

По факту обливания Навального зеленкой возбуждено уголовное дело

Это произошло еще 29 апреля, через два дня после нападения.

Источник: Это Навальный | Фотопроект Евгения Фельдмана

По факту совершенного 27 апреля нападения на оппозиционера Алексея Навального еще 29 апреля было возбуждено уголовное дело по статье 116 Уголовного кодекса («Побои»), дело ведет управление организации дознания Главного управления МВД по г. Москве, сообщил в четверг «Ведомостям» федеральный чиновник и подтвердил собеседник в следственных органах.

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Прокуратура Москвы изучила материалы и согласилась с законностью возбуждения уголовного дела, сказали собеседники. По словам федерального чиновника, ход дел по всем резонансным нападениям последних дней — в том числе на Навального, активистку «Яблока» Наталью Федорову и блогера Илью Варламова — контролируется «на самом высоком уровне».

27 апреля неизвестный плеснул зеленкой в лицо Навальному, который получил химический ожог правого глаза средней степени.

Политик сообщил, что сейчас у него лишь 15% зрения на правом глазу и ему может грозить пересадка роговицы.

28 апреля активистке «Яблока» Федоровой плеснули в лицо химический раствор, в результате чего у нее пропало зрение. 26 апреля в Ставрополе дважды за день зеленкой плеснули в лицо блогеру Варламову.

В четверг Владимир Путин на открытии памятника великому князю Сергею Александровичу заявил, что «насилию, убийствам, какими бы политическими лозунгами они ни прикрывались, не может быть никакого оправдания». Ранее собеседник в администрации президента говорил «Ведомостям», что от администрации был сигнал оперативно пресекать противоправные действия в отношении оппозиционеров, расследовать и наказывать виновных.

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Условных «помощников» власти не остановишь угрозой наказания, они часто избегают его на местном уровне, поэтому им пытаются объяснить, что такие действия приводят только к раскрутке оппозиции, говорил чиновник.

Сам Навальный сообщал, что расследование не ведется, несмотря на поданные заявления. По его словам, интернет-активистам удалось установить личности двух нападавших, которые, по их сведениям, являются участниками группировки Serb.

Навальный также направлял в компетентные инстанции заявления на бездействие правоохранительных органов. Адвокат Навального Иван Жданов говорит, что ему ничего не известно о том, было ли возбуждено уголовное дело о нападении на политика.

Комментарии
13
Касьян Трезвый
Ну, е мае! Ну белыми нитками...!!! Либерастская пропогандосина смердит!!!
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Сергей Сергеев
нынешняя власть убирает всех на своём пути.
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Tavovic
История ни чему не учит , развалить , подтолкнуть к кормушке своими руками хряка , а потом стенать: как опять все жуево , проще варианты не устраивают пиндоинструкторов.
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По факту нападения на Навального с зеленкой возбуждено уголовное дело
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