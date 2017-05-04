В Кишиневе резко выросло число отравлений: что делать

КИШИНЕВ, 4 мая — Sputnik. За четыре месяца 2017 года в Кишиневе на четверть выросло количество желудочно-кишечных заболеваний в сравнении с таким же периодом прошлого года, свидетельствуют данные столичного Центра общественного здоровья.

По информации ведомства, за прошедшую треть года зарегистрированы 1927 подобных случаев, то есть приблизительно 238 случаев на 100 тысяч человек, в то время, как показатели заболеваемости первой трети прошлого года были на уровне 191 случая на 100 тысяч жителей.

Согласно статистике, больше всего желудочно-кишечных заболеваний регистрируется среди городского населения — 91,3%. Основная возрастная категория заболевших (86,2%) — жители младше 17 лет. Больше всего риску подвержены дети младше двух лет.

Медики с начала нынешнего года выявили 78 очагов заболевания, где зарегистрированы более двух случаев желудочно-кишечных заболеваний.

Анализ показал, что два раза вспышка была спровоцирована ротавирусом. В результате заболели 12 детей в детсадах № 25 и № 96.

«Обращаем внимание, что в летний период повышен риск желудочно-кишечных заболеваний. Теплое время года способствует размножению патогенных микроорганизмов, которые провоцируют острые кишечные инфекции», — предупредили в Центре общественного здоровья.

В ведомстве подчеркнули, что свыше 70% случаев заболевания представляют собой пищевые отравления.

Специалисты рекомендуют соблюдать ряд простых правил, чтобы исключить риск заболеть:

Следует избегать покупки продуктов в неавторизованных местах, где не соблюдаются условия хранения, и нет сопроводительных документов Нужно исключить из рациона продукты с истекшим сроком годности и не покупать товары с поврежденной упаковкой Обязательно соблюдать правила личной гигиены — тщательно мыть руки, фрукты и овощи под теплой проточной водой Продовольственные продукты нужно предавать термической обработке и правильно хранить. Скоропортящиеся продукты следует держать в холодильнике при температуре от +2 до +10 градусов по Цельсию Следует исключить контакт сырых продуктов с приготовленными блюдами — отделять свежее мясо и яйца от других продуктов Не рекомендуется использовать продукты, которые более двух часов хранились при комнатной температуре На кухне следует соблюдать чистоту, особенно обращать внимание на места хранения продуктов Обязательно защищать продукты от насекомых и грызунов, а также вовремя выносить мусор Пить следует воду из безопасных источников — кипяченую или минеральную Не следует купаться в открытых водоемах, где купание запрещено. Также нельзя глотать воду во время купания В случае появления симптомов заболевания (боли в области живота, тошнота, рвота и жидкий стул) следует обратиться за помощью медиков.