ГИБДД предупреждает о 2-километровой пробке на дамбе

Движение на кольцевой в Кронштадтском районе Петербурга сильно затруднено.

Как сообщили «Водителю Петербурга» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, на дамбе, на внешнем кольце КАД от Приморского шоссе в сторону Кронштадта, скопилась пробка длиной 2,3 километра.