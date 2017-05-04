ГИБДД предупреждает о 2-километровой пробке на дамбе
Движение на кольцевой в Кронштадтском районе Петербурга сильно затруднено.
Движение на кольцевой в Кронштадтском районе Петербурга сильно затруднено.
Движение на кольцевой в Кронштадтском районе Петербурга сильно затруднено.
Как сообщили «Водителю Петербурга» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, на дамбе, на внешнем кольце КАД от Приморского шоссе в сторону Кронштадта, скопилась пробка длиной 2,3 километра.
По данным «Яндекс. Пробок», затор уже тянется на 3 километра и скопился у Кронштадта. Пользователи сервиса также сообщают о затруднении движения