Стали известны имена погибших при крушении вертолета

Три человека погибли при крушении вертолёта Robinson в Белорецком районе. Об этом сообщает Приволжское следственное управление на транспорте. Воздушное судно авиакомпании «Лайт Эйр» совершало полет по мониторингу пожароопасной обстановки.

По нашим данным, на борту находились исполняющий обязанности начальника Центра предупреждения и тушения лесных пожаров Айдар Янгиров, летчик-наблюдатель Дамир Шаймухаметов и сотрудник авиакомпании «Лайт Эйр» Олег Никитин. С Дамиром Шаймухаметовым наша съемочная бригада уже вылетала на рейд по проверке ситуации с лесными пожарами.

Связь с экипажем пропала около четырех часов дня. По факту трагедии проводится проверка.

Напомним, это не первый случай крушения воздушного судна авиакомпании «Лайт Эйр». В феврале 2016 года в авиакатастрофу попал самолет Ан-2. Он вылетел из Стерлитамака для облета нефтепровода и следовал по маршруту Стерлитамак — Акъяр — Орск — Акъяр. Тогда на борту находились два пилота и представитель компании «Транснефть». Все они погибли.