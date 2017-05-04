В Николаеве 11-летний ребенок угнал автомобиль и врезался в бордюр

В Николаеве 11-летний ребенок угнал автомобиль «ВАЗ-2101», после чего врезался в бордюр, сообщили в пресс-службе областной полиции.

Инцидент произошел в одном из микрорайонов на окраине города: патрульные полицейские заметили автомобиль, который въехал в бордюр. Внутри транспортного средства они увидели ребенка.

В отделении полиции стало известно, что водитель автомобиля даже не знал о его угоне. Транспортное средство вернули собственнику.

«Следственным отделением Николаевского отделения полиции ГУ НП в Николаевской области начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наложение штрафа от 1 тыс. до 1,2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от трех до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок. В отношении несовершеннолетнего и его родителей собраны соответствующие материалы, которые направлены в суд для дальнейшего принятия решения», — отмечено в сообщении.