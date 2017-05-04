«Василеостровскую» закрывали из-за запаха гари

Метро «Василеостровская» закрывали на вход и выход, пишут участники сообщества «ДТП и ЧП / Петербург». Станция была недоступна для пассажиров с 17.19 4 мая.

По словам очевидцев, «Василеостровскую» закрыли после появления запаха гари в вестибюле. Поезда проезжали станцию без остановки.

В результате проверки оказалось, что никакой опасности для пассажиров нет, и уже через 4 минуты подземку открыли для пассажиров.

С 17.23 станция работает в штатном режиме.