Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скончался один из старейших актеров мира
Кадыров получил тяжелую травму
СМИ: Киев погасил задолженность перед Россией
10 профессий, которые будут востребованы через пять лет
Принцесса Шарлотта растет точной копией Елизаветы II (фото)
Филипп Неполиткорректный: скандальные высказывания принцаГерцог Эдинбургский известен своими неосторожными и часто весьма неполиткорректными замечаниями.
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Скончался один из старейших актеров мира
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
Названы страны с самым дорогим жильем
Мозякин, Панарин и Капризов вошли в состав сборной России на ЧМ
13 звезд НХЛ, которые отказались ехать на ЧМ-2017
Как сейчас выглядит Алина Кабаева (фото)
Наталья Водянова затмила всех на балу Института костюма (фото)
Орбакайте рассказала детали свадьбы сына Никиты - СМИ
Гузеева отдыхает с невесткой: фото из Парижа
Немец продает двухлетнюю Lada 4x4 за 25 000 евро
Выбираем велосипед: инструкция
Фоторепортажи
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
22По миру прошел Первомай
8Дебаты Макрона и Ле Пен
19:43 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

«Василеостровскую» закрывали из-за запаха гари

Пассажиры не могли попасть на станцию в течение 4 минут.

Источник: Администрация Санкт-Петербурга

Метро «Василеостровская» закрывали на вход и выход, пишут участники сообщества «ДТП и ЧП / Петербург». Станция была недоступна для пассажиров с 17.19 4 мая.

По словам очевидцев, «Василеостровскую» закрыли после появления запаха гари в вестибюле. Поезда проезжали станцию без остановки.

В результате проверки оказалось, что никакой опасности для пассажиров нет, и уже через 4 минуты подземку открыли для пассажиров.

С 17.23 станция работает в штатном режиме.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Cделай шашлык полезным! Советы эксперта
Путин: Политическим убийствам не может быть оправдания
Организаторы Евровидения пригрозили России и Украине санкциями
Трамп разрешил религиозным группам поддерживать политиков
Австрия усилит пограничный контроль вопреки позиции ЕС
Сенаторы отозвали проект о запрете рекламы с картой РФ без Крыма
Минкомсвязи хочет упростить порядок подачи заявления о браке
В связи с нападением на Навального возбуждено уголовное дело
Спорт
Во имя Италии. Почему Лигу чемпионов должен выиграть «Ювентус» Победив в Монако, «Юве» сделал важный шаг к заветной мечте. Осталась «самая малость» — обыграть в финале «Реал»
Авто
Прямой эфир на «Авто Mail.Ru»: обсуждаем новый кроссовер Skoda Друзья, несколько дней назад редакция «Авто Mail.Ru» участвовала в эксклюзивном тесте нового кроссовера Skoda Karoq! Да, у нас отобрали фотоаппараты и заклеили камеры на смартфонах, но это не мешает нам рассказать все на словах!
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей Претензии музыканта были удовлетворены лишь частично
Недвижимость
Двухуровневые квартиры и их особенности
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
Какие джинсы вошли в моду (фото) Вот как выглядят шесть самых популярных моделей этого года
Дети
Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт». Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт».
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь