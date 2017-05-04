Названы имена погибших в крушении вертолета в Башкирии

Как стало известно ProUfu.ru, вертолет упал около села Татлы, примерно в 20 км от поселкка Инзер. На его борту находились летчик-наблюдатель Дамир Шаймухаметов, сотрудник авиакомпании «Лайт Эйр» Олег Никитин и исполняющий обязанности начальника Центра предупреждения и тушения лесных пожаров Айдар Янгиров.

У журналистов, которые буквально на днях ввернулись из командировки в район лесных пожаров, сегодня, наверняка, екнуло сердце, потому что они вылетали в район лесных пожаров, чтобы сделать фотографии с высоты птичьего полета на вертолете, которым как раз управлял Дамир Шаймухаметов. Об этом напомнила программа «Вести-Башкортостан».