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22:16 (мск), источник: PROUFU.ru

Названы имена погибших в крушении вертолета в Башкирии

В региональном Управлении МЧС окончательно подтвердили, что все три человека, находившихся на борту вертолета Robinson, потерпевшего крушение в Белорецком районе Башкирии сегодня, 4 мая, погибли.

Как стало известно ProUfu.ru, вертолет упал около села Татлы, примерно в 20 км от поселкка Инзер. На его борту находились летчик-наблюдатель Дамир Шаймухаметов, сотрудник авиакомпании «Лайт Эйр» Олег Никитин и исполняющий обязанности начальника Центра предупреждения и тушения лесных пожаров Айдар Янгиров.

У журналистов, которые буквально на днях ввернулись из командировки в район лесных пожаров, сегодня, наверняка, екнуло сердце, потому что они вылетали в район лесных пожаров, чтобы сделать фотографии с высоты птичьего полета на вертолете, которым как раз управлял Дамир Шаймухаметов. Об этом напомнила программа «Вести-Башкортостан».

На сей раз вертолет вылетал для мониторинга пожароопасной обстановки. По факту трагедии проводится проверка. По данным транспортной прокуратуры, в качестве возможных причин трагедии рассматриваются техническая неисправность, ошибка пилота, некачественное топливо и сложные погодные условия. Известно, что сегодня в районе трагедии весь день висел густой туман.

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