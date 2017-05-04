Кладбищенский вор, похищавший ограды с могил, задержан в Атырау

По информации пресс-службы ДВД Атырауской области, в конце апреля на мусульманском кладбище «Ногай» неизвестный разломал и вывез чугунную ограду могилы. При попытке демонтажа оставшейся части ограды подозреваемого взяли с поличным.

Как выяснилось, похищенное мужчина (уроженец Индерского района) сдал в пункт приема цветных металлов, расположенный в пригородном поселке Жумыскер. Ограду весом 350 кг скупщики оценили в 17 500 тенге.

Ведется досудебное расследование по статье «Кража».