Кладбищенский вор, похищавший ограды с могил, задержан в Атырау
Похищенную с могилы ограду преступник сдал в пункт приема цветмета, передает ATPress.kz.
Похищенную с могилы ограду преступник сдал в пункт приема цветмета, передает ATPress.kz.
По информации
Как выяснилось, похищенное мужчина (уроженец Индерского района) сдал в пункт приема цветных металлов, расположенный в пригородном поселке Жумыскер. Ограду весом 350 кг скупщики оценили в 17 500 тенге.
Ведется досудебное расследование по статье «Кража».