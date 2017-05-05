Кунгурские спасатели достали собаку из могилы и кота с дерева

Спасатели выручают из беды не только людей, но и животных. Например, в Кунгуре 3 мая спасли собаку, а 4 числа — сняли с дерева кошку.

«Утром 3 мая на пульт оперативного дежурного Кунгурской городской службы спасения поступил звонок от диспетчера ЕДДС о том, что в районе городского кладбища прохожий заметил собаку, которая упала в вырытую могилу и самостоятельно выбраться не может, требуется помощь спасателей», — рассказали в службе спасения Кунгура.

Спасатели вытащили пса при помощи петли для отлова животных и отпустили.

А утром 4 мая поступил звонок от прохожих, которые просили снять с берёзы котёнка. Животное сняли с помощью лестницы и отпустили.