Алматинец попал в больницу после «лечения» у народного целителя
Мужчине провели кровопускание.
Мужчине провели кровопускание.
50-летний житель Алматы был госпитализирован после сеанса кровопускания у народного целителя. Мужчина написал заявление в полицию, сообщает NUR.KZ со ссылкой на
По поступившему заявлению полиция возбудила уголовное дело, в котором в качестве подозреваемого лица выступает так называемый народный целитель «емши» из Илийского района.
3 мая к полицейским Илийского района обратился 50-летний житель Алматы с заявлением о принятии мер в отношении местного знахаря.
Заявитель сообщил, что в результате «лечения» ему потребовалось госпитализация и вмешательство квалифицированных врачей.
Как выяснилось, потерпевшему мужчине произвели кровопускание, после которого его госпитализировали в районную больницу.
«При разбирательствах потерпевший указал дом в поселке КазЦИК, в котором осуществлялось лечение.
46-летний владелец дома, занимавшийся народным врачеванием, был задержан в качестве подозреваемого и доставлен для дачи показаний в УВД Илийского района.
Расследование уголовного дела поручено Илийскому РУВД, на время которого в отношении подозреваемого лица избрана мера процессуального принуждения «Обязательство о явке».