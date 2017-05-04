Алматинец попал в больницу после «лечения» у народного целителя

50-летний житель Алматы был госпитализирован после сеанса кровопускания у народного целителя. Мужчина написал заявление в полицию, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматинской области.

По поступившему заявлению полиция возбудила уголовное дело, в котором в качестве подозреваемого лица выступает так называемый народный целитель «емши» из Илийского района.

3 мая к полицейским Илийского района обратился 50-летний житель Алматы с заявлением о принятии мер в отношении местного знахаря.

Заявитель сообщил, что в результате «лечения» ему потребовалось госпитализация и вмешательство квалифицированных врачей.

Как выяснилось, потерпевшему мужчине произвели кровопускание, после которого его госпитализировали в районную больницу.

«При разбирательствах потерпевший указал дом в поселке КазЦИК, в котором осуществлялось лечение.

46-летний владелец дома, занимавшийся народным врачеванием, был задержан в качестве подозреваемого и доставлен для дачи показаний в УВД Илийского района.

Каких-либо разрешительных документов на данный вид деятельности задержанный мужчина не представил, в связи с чем по факту начато досудебное расследование, предусмотренное статьей «Незаконная медицинская деятельность««— сообщили в ДВД области.

Расследование уголовного дела поручено Илийскому РУВД, на время которого в отношении подозреваемого лица избрана мера процессуального принуждения «Обязательство о явке».