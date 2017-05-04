Прокуроры нашли злоупотребления с авиацией в «Почте России»

Источник: РИА "Новости"

По данным «Ъ», управление по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере Генпрокуратуры завершило начатую в январе этого года проверку подведомственного Минкомсвязи ФГУП «Почта России», которая касалась приобретения двух самолетов Ту-204-100С-03. Обе машины, как ранее рассказывал «Ъ», были приобретены в августе прошлого года для перевозки посылок на Дальний Восток, в Сибирь и Восточную Азию. ФГУП закупил у лизинговой компании «Ильюшин Финанс Ко» самолеты, ранее эксплуатировавшиеся «Трансаэро», — каждый из них обошелся в 1,7 млрд руб. Необходимость сделки глава «Почты» Дмитрий Страшнов объяснил трудностями с доставкой грузов и корреспонденции в дальние регионы.

Прокуроры, по данным «Ъ», выяснили, что ФГУП, не имеющий разрешения на полеты, сдал самолеты в аренду ООО «Авиакомпания “Авиастар-ТУ”», а затем сам же арендовал их у нее.

Причем сделано это было, по версии надзора, «на заведомо невыгодных» для ФГУПа условиях, которые «приводят к необоснованным расходам» предприятия и оплате за его счет перевозки грузов других коммерческих организаций. Согласно выводам проверяющих, только за первый месяц действия аренды и фрахтования Ту-204 «Авиастар-ТУ» получила от почтового ведомства 151 млн руб. за эксплуатацию самолетов (в эту сумму вошли расходы на топливо, аэропортовые сборы и прочие выплаты), между тем сама компания заплатила «Почте России» в качестве арендной платы всего 71 млн руб.

«Таким образом, складывается странная ситуация, когда “Авиастар-ТУ”, получив два государственных воздушных судна, за счет разницы цены договоров аренды и фрахта получает двойную прибыль в размере 80 млн руб. за нахождение самолетов в эксплуатации», — считают проверяющие. При этом, по их данным, ФГУП предоставил авиакомпании право использовать арендованные Ту-204 для перевозки грузов других компаний. В итоге, по мнению прокуроров, «Почта России» оплачивает расходы авиакомпании, связанные с этим, хотя доля от перевозимых товаров самого ФГУПа не превышает всего лишь 15% от общего объема. По предварительным подсчетам проверяющих, только в декабре прошлого года на двух Ту-204 было перевезено 83 тонны грузов ФГУП «Почта России» и 465 тонн — сторонних организаций. При этом стоимость перевозки килограмма груза для ФГУП «Почта России» с учетом расходов по содержанию и заправке самолетов составляет 970 руб., а для коммерсантов — всего 86 руб.

В действиях руководителей «Почты России» прокуроры усмотрели признаки преступления, предусмотренного ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), направив материалы для принятия процессуального решения в СКР.

В компании «Авиастар-ТУ» от комментариев воздержались. В «Почте России» сообщили, что приобретение самолетов позволило ФГУПу «не зависеть от расписания пассажирских авиаперевозок», а заодно «решать проблемы, вызванные ростом объемов почтовых отправлений из Китая и других стран». Собственные самолеты, отмечают в «Почте России», позволили быстро и качественно доставлять растущие объемы международных почтовых грузов в том числе в регионы Сибири и Дальнего Востока и успешно пройти рекордный пик перевозки посылок (прежде всего заказы из интернет-магазинов) в предновогодний период. При этом в «Почте России» планируют в дальнейшем расширить свой авиапарк. «Задача, которая решала ''Почты России'' при приобретении двух собственных самолетов, заключалась в том, чтобы вне зависимости от наличия регулярного авиасообщения обеспечивать своевременную доставку гражданам нашей страны почтовых отправлений, в том числе из Китая. Сейчас ''Почта России'' уже не зависит от того, есть или нет регулярные рейсы на направлениях с наибольшей загрузкой почтой, и от возможности авиакомпаний брать почту на такие рейсы. ''Почта России'' самостоятельно получила возможность организовать работу так, чтобы сроки доставки были быстрыми и не зависели от внешних контрагентов.

Но если не хватает почты для полной загрузки собственных самолетов, ''Почта России'' берет также дополнительно грузы иных компаний и зарабатывает на их доставке деньги, и правильно делает. Потому что рейсы должны приносить прибыль, а не убыток.