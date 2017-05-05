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07:17 (мск), источник: ИА Башинформ

Приволжская транспортная прокуратура начала проверку в связи с крушением вертолета в Башкирии

УФА /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Приволжская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с трагедией в Башкортостане.

4 мая в Белорецком районе республики произошла авиакатастрофа с вертолетом Robinson R44, принадлежащим авиакомпании «Лайт Эйр».

По предварительным данным воздушное судно вылетело в 14 часов по местному времени из Белорецка для выполнения авиаработ по лесоохране по договору, заключенному с Государственным бюджетным учреждением «Центр предупреждения и тушения лесных пожаров Республики Башкортостан».

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Находившиеся на борту воздушного судна командир, сотрудник Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан и представитель ГБУ «Центр предупреждения и тушения лесных пожаров Республики Башкортостан» погибли, сообщается на сайте прокуратуры.

Трагедия произошла в горно-лесистой местности. На место происшествия выехали заместитель Стерлитамакского транспортного прокурора, следственная группа, сотрудники МЧС.

В связи с произошедшим Приволжская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов, в том числе на предмет соответствия требованиям законодательства организации и проведения технического обслуживания судна и подготовки его к полету, в частности осуществления заправки топливом, соблюдения режима труда и отдыха членов экипажа и обслуживающего судно персонала, квалификации командира воздушного судна.

Проведение проверки поручено Стерлитамакской и Уфимской транспортным прокуратурам. Взят на контроль ход доследственной проверки, проводимой следственными органами.

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