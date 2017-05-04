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23:35 (мск), источник: Обозреватель

Пропажа нашлась: украденный в Нежине памятник обнаружили в странном месте

По словам полиции, преступники хотели сдать монумент на металлолом.

Бронзовый памятник певцу Марку Бернесу, украденный неизвестными в Нежине Черниговской области обнаружили в яме в пригороде города. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

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«Полиция Черниговской области продолжает розыск злоумышленников, которые похитили бронзовую скульптуру в Нежине и спрятали ее в яме на окраине города. В ходе оперативно-розыскных мероприятий нежинская полиция получила оперативную информацию о месте пребывания бронзового памятника певцу и актеру Марку Бернесу. Эта скульптура была похищена из Графского парка Нежина в ночь на 3 мая», — говорится в сообщении.

Отмечается, что преступники спрятали памятник в канаве на окраине города в районе «Мигаловка».

В полиции предполагают, что злоумышленники хотели сдать монумент на металлолом, когда утихнет скандал.

На месте находки работает следственно-оперативная группа, полиция устанавливает лиц, причастных к совершению этого преступления.

Как сообщал «Обозреватель», ранее в Полтаве вандалы надругались над могилами воинов АТО и украли флаги.

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