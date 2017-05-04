Пропажа нашлась: украденный в Нежине памятник обнаружили в странном месте
По словам полиции, преступники хотели сдать монумент на металлолом.
По словам полиции, преступники хотели сдать монумент на металлолом.
Бронзовый памятник певцу Марку Бернесу, украденный неизвестными в Нежине Черниговской области обнаружили в яме в пригороде города. Об этом сообщила
«Полиция Черниговской области продолжает розыск злоумышленников, которые похитили бронзовую скульптуру в Нежине и спрятали ее в яме на окраине города. В ходе
Отмечается, что преступники спрятали памятник в канаве на окраине города в районе «Мигаловка».
В полиции предполагают, что злоумышленники хотели сдать монумент на металлолом, когда утихнет скандал.
На месте находки работает
Как сообщал «Обозреватель», ранее в Полтаве вандалы надругались над могилами воинов АТО и украли флаги.