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10:55 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде сотрудники ГИБДД оказали помощь мужчине, раненому ножом в шею

В Калининграде сотрудники ГИБДД оказали помощь горожанину, раненому ножом в шею, и задержали нападавшего. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

Инцидент произошёл в четверг, 4 мая. В дежурную часть поступила информация о драке в одном из общежитий города. На место прибыли сотрудники ГИБДД, оказавшие помощь пострадавшему. Его госпитализировали с ножевым ранением шеи.

Как удалось установить, участники конфликта распивали спиртное на общей кухне, когда между ними вспыхнула ссора. Нападавшего нашли спящим в комнате общежития и доставили в отдел полиции. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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