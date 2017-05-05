В Калининграде сотрудники ГИБДД оказали помощь мужчине, раненому ножом в шею

Инцидент произошёл в четверг, 4 мая. В дежурную часть поступила информация о драке в одном из общежитий города. На место прибыли сотрудники ГИБДД, оказавшие помощь пострадавшему. Его госпитализировали с ножевым ранением шеи.

Как удалось установить, участники конфликта распивали спиртное на общей кухне, когда между ними вспыхнула ссора. Нападавшего нашли спящим в комнате общежития и доставили в отдел полиции. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.