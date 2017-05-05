Появилось видео массового ДТП на Острогожской в Воронеже, есть пострадавшие

По данным областного управления МЧС, столкновение случилось на дороге к Шилово, на улице Острогожской, около дома № 144. Днем в четверг, 4 мая, около 15.15 здесь столкнулись одновременно три автомобиля. По имеющейся информации, «Мицубиси Лансер», которым управлял 39-летний водитель, врезался в ВАЗ-2107, следовавший впереди по той же полосе. После этого «семерка» вылетела на полосу встречного движения, где произошло еще одно столкновение, с «Фольксвагеном Поло».

В результате столкновения автомобили получили серьезные повреждения. Для ликвидаций последствий аварии и эвакуации разбитых машин понадобилась помощь спасателей. Также в аварии пострадал водитель «семерки» — 56-летнему мужчине понадобилась срочная госпитализация. Не столь значительные травмы получили и другие участники аварии.

Что именно спровоцировало крупную аварию, какова степень вины каждого из водителей и другие обстоятельства аварии выясняют сотрудники автоинспекции.