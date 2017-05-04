ГУВД: пьяный минчанин снял зеркала с семи автомобилей

МИНСК, 4 мая — Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении 38-летнего минчанина за совершение кражи, сообщили Sputnik в четверг в ГУВД Мингорисполкома.

В милицию обратились автолюбители, с чьих машин были сняты автомобильные зеркала. В ходе оперативно-розыскных мероприятий на одном из столичных рынков был задержан мужчина, продававший зеркала заднего вида.

В ходе следствия выяснилось, что задержанный, выйдя одного из столичных баров, где он употреблял спиртное, и решил пойди пешком домой. По дороге он снял зеркала с семи автомобилей, а сутра и направился на рынок.

В ГУВД отметили, что фигурант дела нигде не работает, кроме того он ранее привлекался к ответственности за грабежи и хулиганство.