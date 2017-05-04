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22:54 (мск), источник: Sputnik.by

ГУВД: пьяный минчанин снял зеркала с семи автомобилей

Будучи в состоянии опьянения мужчина по дороге домой «набрал» зеркал, а утром отправился на рынок их продавать.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 4 мая — Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении 38-летнего минчанина за совершение кражи, сообщили Sputnik в четверг в ГУВД Мингорисполкома.

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В милицию обратились автолюбители, с чьих машин были сняты автомобильные зеркала. В ходе оперативно-розыскных мероприятий на одном из столичных рынков был задержан мужчина, продававший зеркала заднего вида.

В ходе следствия выяснилось, что задержанный, выйдя одного из столичных баров, где он употреблял спиртное, и решил пойди пешком домой. По дороге он снял зеркала с семи автомобилей, а сутра и направился на рынок.

В ГУВД отметили, что фигурант дела нигде не работает, кроме того он ранее привлекался к ответственности за грабежи и хулиганство.

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