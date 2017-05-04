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22:22 (мск), источник: ТАСС

Представитель минлесхоза Башкирии оказался в числе погибших при крушении вертолета

Кроме него, в авиакатастрофе погибли командир судна и представитель Центра предупреждения и тушения лесных пожаров Республики Башкортостан.

УФА, 4 мая. /ТАСС/. Сотрудник Министерства лесного хозяйства Башкортостана погиб при крушении вертолета Robinson в Белорецком районе республики. Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя Приволжской транспортной прокуратуры Майя Иванова.

«Находившиеся на борту воздушного судна командир, сотрудник министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан и представитель учреждения “Центр предупреждения и тушения лесных пожаров Республики Башкортостан” погибли», — сказала она.

По предварительным данным, вертолет марки Robinson участвовал в мониторинге лесопожарной обстановки. Трагедия произошла в горно-лесистой местности.

На данный момент следствие рассматривает четыре основных версии случившегося: технические неисправности вертолета, ошибка пилота, некачественное топливо и неблагоприятные погодные условия.

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