Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
СМИ: Участников Евровидения встретили дубинками и наручниками
Ицхак Адизес: главная беда России может привести к "взрыву"
У Анастасии Стоцкой сорвались роды в Америке
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
СМИ узнали о 160 попытках взломать сайт Макрона Раннее кандидат в президенты Франции обвинял в кибератаках «российских хакеров»
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Скончался один из старейших актеров мира
Власти утвердили порядок голосования по сносу пятиэтажек
Сбербанк ввел скидки на ипотечные кредиты
СМИ: Лолита поведала, почему не заберёт мать и дочь из Киева
Толкалина надела платье "не для слабонервных"
Принцесса Шарлотта растет точной копией Елизаветы II (фото)
Женщины, которых полнота визуально делает намного моложе (фото)
СМИ: Орбакайте поделилась подробностями свадьбы сына
Гузеева отдыхает с невесткой: фото из Парижа
В Москве спорткар «повис» на лежачем полицейском (видео)
В Lexus предсказали скорую «смерть» седанов
Фоторепортажи
22По миру прошел Первомай
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
14Первомайские парады разных лет
12Бал Met Gala 2017
03:55 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Экс-сотрудник СКР в Приморье осужден на 9 лет и 30 млн рублей штрафа за взятку

Приговор выносили заочно, так как фигурант дела скрылся из-под домашнего ареста и объявлен в международный розыск.

Владивосток, 5 мая, PrimaMedia.

Суд в Приморье вынес заочный приговор бывшему заместителю руководителя следственного отдела по Чугуевскому району СУ СК России по краю, который осужден за получение взятки в особо крупном размере, сообщили ИА PrimaMedia в прокуратуре региона.

Как установлено в судебном заседании, замруководителя подразделения СКР получил взятку в размере свыше 1 млн рублей за решение вопроса по прекращению в отношении него уголовного преследования. Причем из рук оперативника, действующего под прикрытием. После передачи денег должностное лицо было задержано сотрудниками УФСБ России.

Учитывая, что в ходе судебного следствия, находясь на домашнем аресте, фигурант скрылся от суда (в связи с чем объявлен в международный розыск), приговор был вынесен заочно.

Признав подсудимого виновным в совершении преступления коррупционной направленности, суд назначил ему за содеянное 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 30 млн рублей.

Суд также лишил его классного чина.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
55 лет горному трамваю во Владивостоке: сотни тысяч туристов, ключи от сердца и свадьбы
В Пентагоне признали, что США в Сирии нанесли авиаудар по мечети
США возьмут на контроль российские порты Приморья из-за КНДР
Палата представителей поддержала закон об отмене Obamacare
«Манчестер Юнайтед» победил в полуфинальном матче Лиги Европы
Рубль сорвался в пике вслед за нефтью, обвалившейся в район $48
Прокуроры предъявили претензии к «Почте России» из-за самолетов
Минобороны РФ подсчитало не врученные после ВОВ награды
Спорт
Россия едет в Кельн за очередными медалями Подопечные Олега Знарка начнут выступление на чемпионате мира по хоккею матчем с командой Швеции
Авто
Прямой эфир на «Авто Mail.Ru»: обсуждаем новый кроссовер Skoda Друзья, несколько дней назад редакция «Авто Mail.Ru» участвовала в эксклюзивном тесте нового кроссовера Skoda Karoq! Да, у нас отобрали фотоаппараты и заклеили камеры на смартфонах, но это не мешает нам рассказать все на словах!
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей Претензии музыканта были удовлетворены лишь частично
Недвижимость
Как контролировать ремонт: советы профи
Двухуровневые квартиры и их особенности
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
Какие джинсы вошли в моду (фото) Вот как выглядят шесть самых популярных моделей этого года
Дети
Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт». Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт».
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь