Экс-сотрудник СКР в Приморье осужден на 9 лет и 30 млн рублей штрафа за взятку

Владивосток, 5 мая, PrimaMedia.

Суд в Приморье вынес заочный приговор бывшему заместителю руководителя следственного отдела по Чугуевскому району СУ СК России по краю, который осужден за получение взятки в особо крупном размере, сообщили ИА PrimaMedia в прокуратуре региона.

Как установлено в судебном заседании, замруководителя подразделения СКР получил взятку в размере свыше 1 млн рублей за решение вопроса по прекращению в отношении него уголовного преследования. Причем из рук оперативника, действующего под прикрытием. После передачи денег должностное лицо было задержано сотрудниками УФСБ России.

Учитывая, что в ходе судебного следствия, находясь на домашнем аресте, фигурант скрылся от суда (в связи с чем объявлен в международный розыск), приговор был вынесен заочно.

Признав подсудимого виновным в совершении преступления коррупционной направленности, суд назначил ему за содеянное 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 30 млн рублей.

Суд также лишил его классного чина.