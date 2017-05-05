Подозреваемый в терроризме задержан в аэропорту Лондона

В сообщении сказано, что мужчину задержали после прибытия из Стамбула. Полиция доставила его в участок на юге Лондона, уточняется адрес проживания мужчины, передает ТАСС.

По данным спецслужб, мужчина занимался подготовкой теракта в Великобритании и вербовал людей в террористическую группировку.