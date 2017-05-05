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02:34 (мск), источник: Известия.Ру

Подозреваемый в терроризме задержан в аэропорту Лондона

Контртеррористическое управление полиции Лондона задержало в аэропорту Хитроу британской столицы мужчину, подозреваемого в вербовке в ряды террористов и подготовке теракта, сообщает Скотленд-Ярд.

В сообщении сказано, что мужчину задержали после прибытия из Стамбула. Полиция доставила его в участок на юге Лондона, уточняется адрес проживания мужчины, передает ТАСС.

По данным спецслужб, мужчина занимался подготовкой теракта в Великобритании и вербовал людей в террористическую группировку.

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