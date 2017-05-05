Минюст США начал уголовное расследование в отношении Uber

Как отмечает один из источников, компания получила запрос от большого жюри Северной Калифорнии на предоставление документов о том, как работало это ПО и как его применяли.

Ранее Uber признала, что данное ПО — «Greyball» — помогало идентифицировать и избегать чиновников, которые пытались помешать деятельности компаний в районах, где ее сервисы еще не получили санкции местных властей (например, в Портленде, штат Орегон).

Uber запретила использование Greyball для этой цели вскоре после того как New York Times рассказала о существовании такого ПО в марте. Тогда компания заявила, что это ПО было создано для проверки заказов — ради предотвращения мошеннических действий и защиты водителей.

Представители Uber и Минюста отказались от комментариев.