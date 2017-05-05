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02:48 (мск), источник: RNS

Минюст США начал уголовное расследование в отношении Uber

Минюст США начал уголовное расследование в отношении использования Uber ПО, которое помогало водителям компании избегать представителей местных властей, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники. По их данным, расследование находится на ранней стадии.

Как отмечает один из источников, компания получила запрос от большого жюри Северной Калифорнии на предоставление документов о том, как работало это ПО и как его применяли.

Ранее Uber признала, что данное ПО — «Greyball» — помогало идентифицировать и избегать чиновников, которые пытались помешать деятельности компаний в районах, где ее сервисы еще не получили санкции местных властей (например, в Портленде, штат Орегон).

Uber запретила использование Greyball для этой цели вскоре после того как New York Times рассказала о существовании такого ПО в марте. Тогда компания заявила, что это ПО было создано для проверки заказов — ради предотвращения мошеннических действий и защиты водителей.

Представители Uber и Минюста отказались от комментариев.

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