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04:06 (мск), источник: Губерния онлайн

Военнослужащие в Хабаровском крае заразились гепатитом

Сейчас заболевшие проходят лечение в госпитале.

Источник: РИА "Новости"

Несколько случаев заболевания гепатитом А выявлено в войсковой части в селе Вятском Хабаровского района. Всех заболевших госпитализировали в начале этой недели, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Интерфакс».

Как отметили в пресс-службе Восточного военного округа, пациенты переносят заболевание в легкой форме.

«Они полностью обеспечены всеми необходимыми современными препаратами и после выздоровления пройдут курс реабилитации», — говорится в сообщении.

В войсковой части проведены профилактические мероприятия и вакцинация. Людей, которые контактировали с заболевшими, отправили на обследование. Повторных случаев заболевания не выявлено.

Сейчас в Вятском идет вакцинация взрослых и детей, усилены меры профилактики в образовательных учреждениях.

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