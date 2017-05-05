Военнослужащие в Хабаровском крае заразились гепатитом

Несколько случаев заболевания гепатитом А выявлено в войсковой части в селе Вятском Хабаровского района. Всех заболевших госпитализировали в начале этой недели, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Интерфакс».

Как отметили в пресс-службе Восточного военного округа, пациенты переносят заболевание в легкой форме.

«Они полностью обеспечены всеми необходимыми современными препаратами и после выздоровления пройдут курс реабилитации», — говорится в сообщении.

В войсковой части проведены профилактические мероприятия и вакцинация. Людей, которые контактировали с заболевшими, отправили на обследование. Повторных случаев заболевания не выявлено.

Сейчас в Вятском идет вакцинация взрослых и детей, усилены меры профилактики в образовательных учреждениях.