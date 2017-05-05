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04:11 (мск), источник: Губерния онлайн

Пять лесных пожаров зарегистрировали в Хабаровском крае за сутки

За сутки в Хабаровском крае зарегистрировали пять лесных пожаров. Их общая площадь — 90 гектаров.

Три возгорания из зафиксированных возникли в районе имени Лазо и Вяземском районе. Сейчас они локализованы. В ликвидации этих пожаров задействованы 27 человек, вездеход и четыре автомашины.

Два других пожара все еще не потушены. Они действуют в Амурском районе. Там работают 34 человека, два вездехода и четыре автомашины. Угрозы для населенных пунктов нет, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу управления лесами правительства края.

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