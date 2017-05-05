Пять лесных пожаров зарегистрировали в Хабаровском крае за сутки
За сутки в Хабаровском крае зарегистрировали пять лесных пожаров. Их общая площадь — 90 гектаров.
За сутки в Хабаровском крае зарегистрировали пять лесных пожаров. Их общая площадь — 90 гектаров.
Три возгорания из зафиксированных возникли в районе имени Лазо и Вяземском районе. Сейчас они локализованы. В ликвидации этих пожаров задействованы 27 человек, вездеход и четыре автомашины.
Два других пожара все еще не потушены. Они действуют в Амурском районе. Там работают 34 человека, два вездехода и четыре автомашины. Угрозы для населенных пунктов нет, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на