Пять лесных пожаров зарегистрировали в Хабаровском крае за сутки

Три возгорания из зафиксированных возникли в районе имени Лазо и Вяземском районе. Сейчас они локализованы. В ликвидации этих пожаров задействованы 27 человек, вездеход и четыре автомашины.

Два других пожара все еще не потушены. Они действуют в Амурском районе. Там работают 34 человека, два вездехода и четыре автомашины. Угрозы для населенных пунктов нет, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу управления лесами правительства края.