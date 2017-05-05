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07:48 (мск), источник: Nakanune.ru

Жительница Режа привлекла к торговле наркотиками своего 17-летнего брата

В Реже к длительному лишению свободы осуждена молодая женщина, которая торговала наркотиками.

Как сообщили Накануне.RU в СКР Свердловской области, приговор вынесен 25-летней безработной. Она в августе 2016 года договорилась по телефону с закупщиком о сбыте наркотиков, для чего привлекла своего 17-летнего брата. Фигурантка передала юноше наркотики для сбыта.

В этот момент молодой человек был задержан полицейскими. В ходе осмотра квартиры подсудимой сотрудниками правоохранительных органов обнаружили наркотики, спрятанные под обшивку кресла.

После того, как уголовное дело было направлено в суд, злоумышленница, находясь под домашним арестом, скрылась и была объявлена в розыск. После того как ее нашли, женщину заключили под стражу.

Приговором Режевского городского суда подсудимой назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а её несовершеннолетнему брату — в виде лишения свободы на срок 4 года в воспитательной колонии.

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