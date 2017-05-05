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07:28 (мск), источник: Nur.kz

Эксперты: Cейсмическая активность в Центральной Азии растет

Сейсмолог: За 12 лет произошло столько землетрясений, как за весь прошлый 20 век.

Источник: Nur.kz

Землетрясение на границе Таджикистана и Кыргызстана на днях ощутили и в Казахстане. Подземные толчки почувствовали жители южных регионов, сообщает телеканал КТК.

Отголоски землетрясения почувствовали в Таразе, Алматы и Шымкенте. На территории городов ощущалось примерно 2−3 балла. В области магнитуда составила 4. Для Шымкента это первые в этом году подземные толчки. Горожане, конечно, впечатлены.

«Тогда я находилась дома, конечно, но все резко так зашаталось. Конечно, испугалась. Правда, потом сказали, что где-то было 2−3 балла, но все равно это было ощутимо», — рассказала жительница Шымкента Гульжан Байназарова.

Того, что землетрясений в ближайшее время в Центральной Азии не предвидится, не может гарантировать никто. Прогнозов не могут дать ни государственные органы, ни независимые эксперты.

Но в одном они сходятся: сейсмическая активность растет. Ну, а большая часть нашей страны находится в сейсмоопасной зоне.

«Природа подсказывает, что активизация сейсмическая имеет место. Чтобы не быть голословным, я могу сказать, что за 12 лет нашего века произошло столько же сильных землетрясений, как за весь прошлый 20 век. Понимаете, то есть идет какое-то ускорение», — считает независимый сейсмолог Мухтар Хайдаров.

А это значит, что нужно точно знать, как действовать в чрезвычайной ситуации и не терять бдительность.

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