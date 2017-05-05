Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Кадыров получил тяжелую травму
СМИ: Киев погасил задолженность перед Россией
Закрывшийся в маминой машине малыш стал звездой интернета
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
Обама попросил $400 тысяч за речь на Уолл-стрит Экс-президент США впервые после отставки выступил на публике
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Скончался один из старейших актеров мира
Власти утвердили порядок голосования по сносу пятиэтажек
Сбербанк ввел скидки на ипотечные кредиты
СМИ: Лолита поведала, почему не заберёт мать и дочь из Киева
Толкалина надела платье "не для слабонервных"
Принцесса Шарлотта растет точной копией Елизаветы II (фото)
Женщины, которых полнота визуально делает намного моложе (фото)
СМИ: Орбакайте поделилась подробностями свадьбы сына
Гузеева отдыхает с невесткой: фото из Парижа
В Москве спорткар «повис» на лежачем полицейском (видео)
В Lexus предсказали скорую «смерть» седанов
Фоторепортажи
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
14Первомайские парады разных лет
22По миру прошел Первомай
8Дебаты Макрона и Ле Пен
05:31 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Массовое отравление детей произошло в детском саду № 83 в Иркутске

Роспотребнадзор получил шесть экстренных извещений.

Источник: IrkutskMedia.ru

Массовое отравление детей произошло накануне, 4 мая, в детском саду № 83 в Иркутске. В Роспотребнадзор поступило шесть экстренных извещений. Предварительное заключение экспертов — острая кишечная инфекция. В ближайшее время ожидаются результаты анализов. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

В детском саду № 83 в Иркутске отравились шестеро детей, всего в группе 30 ребят. У всех дошколят одинаковые симптомы.

— После того как мы получили шесть экстренных извещений, наши специалисты выехали в дошкольное учреждение с целью проведения эпидемиологического расследования. В данной группе у всех детей взяты анализы, также группу временно закрыли, — отметили в пресс-службе.

Сейчас устанавливаются причины отравления. Результаты исследования проб будут известны ближе к вечеру 5 мая либо в праздничные дни.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Рецепт выходного дня: каша со вкусом Победы
СМИ: Пентагон признал, что авиация ударила по мечети в Сирии
США возьмут на контроль российские порты Приморья из-за КНДР
Палата представителей поддержала закон об отмене Obamacare
«Манчестер Юнайтед» победил в полуфинальном матче Лиги Европы
Рубль сорвался в пике вслед за нефтью, обвалившейся в район $48
Прокуроры предъявили претензии к «Почте России» из-за самолетов
Минобороны РФ подсчитало не врученные после ВОВ награды
Спорт
Россия едет в Кельн за очередными медалями Подопечные Олега Знарка начнут выступление на чемпионате мира по хоккею матчем с командой Швеции
Авто
Прямой эфир на «Авто Mail.Ru»: обсуждаем новый кроссовер Skoda Друзья, несколько дней назад редакция «Авто Mail.Ru» участвовала в эксклюзивном тесте нового кроссовера Skoda Karoq! Да, у нас отобрали фотоаппараты и заклеили камеры на смартфонах, но это не мешает нам рассказать все на словах!
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей Претензии музыканта были удовлетворены лишь частично
Недвижимость
Двухуровневые квартиры и их особенности
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
Какие джинсы вошли в моду (фото) Вот как выглядят шесть самых популярных моделей этого года
Дети
Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт». Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт».
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь