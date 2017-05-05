Массовое отравление детей произошло в детском саду № 83 в Иркутске

Массовое отравление детей произошло накануне, 4 мая, в детском саду № 83 в Иркутске. В Роспотребнадзор поступило шесть экстренных извещений. Предварительное заключение экспертов — острая кишечная инфекция. В ближайшее время ожидаются результаты анализов. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

В детском саду № 83 в Иркутске отравились шестеро детей, всего в группе 30 ребят. У всех дошколят одинаковые симптомы.

— После того как мы получили шесть экстренных извещений, наши специалисты выехали в дошкольное учреждение с целью проведения эпидемиологического расследования. В данной группе у всех детей взяты анализы, также группу временно закрыли, — отметили в пресс-службе.

Сейчас устанавливаются причины отравления. Результаты исследования проб будут известны ближе к вечеру 5 мая либо в праздничные дни.