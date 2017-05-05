В неофициальном детском саду в Емельяново погиб малыш

Полуторагодовалый малыш скончался в частном детском саду посёлка Емельяново, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Красноярскому краю.

Сообщение о смерти мальчика поступило правоохранителям из районной больницы около 16 часов 3 мая. Предварительно известно, что он умер в коттедже, который его владелица неофициально использовала под детский сад. Подробности ЧП пока неизвестны. Все обстоятельства произошедшего выясняются.