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05:32 (мск), источник: АиФ Красноярск

В неофициальном детском саду в Емельяново погиб малыш

ЧП произошло в коттедже, который использовался как детсад.

Полуторагодовалый малыш скончался в частном детском саду посёлка Емельяново, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Красноярскому краю.

Сообщение о смерти мальчика поступило правоохранителям из районной больницы около 16 часов 3 мая. Предварительно известно, что он умер в коттедже, который его владелица неофициально использовала под детский сад. Подробности ЧП пока неизвестны. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

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