В неофициальном детском саду в Емельяново погиб малыш
ЧП произошло в коттедже, который использовался как детсад.
ЧП произошло в коттедже, который использовался как детсад.
Полуторагодовалый малыш скончался в частном детском саду посёлка Емельяново, сообщили в
Сообщение о смерти мальчика поступило правоохранителям из районной больницы около 16 часов 3 мая. Предварительно известно, что он умер в коттедже, который его владелица неофициально использовала под детский сад. Подробности ЧП пока неизвестны. Все обстоятельства произошедшего выясняются.