Осужденный с бритвой напал на полицейского в Уссурийске
В январе 2017 года в комнате для досмотра осужденных в Уссурийске сиделец полоснул лезвием бритвы оперативного дежурного, сообщает ИА «Дейта».
В январе 2017 года в комнате для досмотра осужденных в Уссурийске сиделец полоснул лезвием бритвы оперативного дежурного, сообщает ИА «Дейта».
Полицейский обнаружил у осужденного лезвие, но последний повел себя агрессивно и порезал кисть руки сотрудника.
В случае вынесения фигуранту обвинительного приговора, суд при определении ему окончательного срока для отбытия должен будет применить правила ст. 70 УК РФ, предусматривающей принцип частичного присоединения наказаний, сообщает Прокуратура Приморья.
Михаил Грач.