Двое детей попали в серьезное ДТП в Приморье
Детские автокресла уберегли двух малышей от тяжелых травм в ДТП в Приморье. Об этом ИА «Дейта» сообщили в региональном управлении ГИБДД МВД России.
Детские автокресла уберегли двух малышей от тяжелых травм в ДТП в Приморье. Об этом ИА «Дейта» сообщили в региональном управлении ГИБДД МВД России.
4 мая в Шкотовском районе на 51 км автодороги Артем — Находка порт Восточный 27-летний водитель автомашины «Хонда Акура», двигаясь со стороны города Находка в сторону города Владивостока, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомашиной «Субару Форестер», в салоне которой находились двое детей в возрасте двух и четырех лет. Малыши находились на заднем сидении в детских автокреслах. Во многом благодаря надежности детских удерживающих устройств такого типа дети получили только ушибы, избежав переломов и травм головы.
— Стоит отметить, что для детей такого возраста именно автокресло является самым надежным средством удержания при ДТП, — отметили в региональном управлении ГИБДД.
Также в ДТП пострадал водитель «Хонды». Мужчина госпитализирован с травмами внутренних органов. Установлено, что мужчина имеет стаж вождения 9 лет, к административной ответственности за последние два года не привлекался.
Как сообщили в краевой Госавтоинспекции, за минувшие сутки на дорогах Приморского края зарегистрировано 78
Улугбек Тимуридов.