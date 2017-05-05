Двое детей попали в серьезное ДТП в Приморье

4 мая в Шкотовском районе на 51 км автодороги Артем — Находка порт Восточный 27-летний водитель автомашины «Хонда Акура», двигаясь со стороны города Находка в сторону города Владивостока, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомашиной «Субару Форестер», в салоне которой находились двое детей в возрасте двух и четырех лет. Малыши находились на заднем сидении в детских автокреслах. Во многом благодаря надежности детских удерживающих устройств такого типа дети получили только ушибы, избежав переломов и травм головы.

— Стоит отметить, что для детей такого возраста именно автокресло является самым надежным средством удержания при ДТП, — отметили в региональном управлении ГИБДД.

Также в ДТП пострадал водитель «Хонды». Мужчина госпитализирован с травмами внутренних органов. Установлено, что мужчина имеет стаж вождения 9 лет, к административной ответственности за последние два года не привлекался.

Как сообщили в краевой Госавтоинспекции, за минувшие сутки на дорогах Приморского края зарегистрировано 78 дорожно-транспортных происшествий: 6 — с пострадавшими, 72 — с материальным ущербом. Помощь врачей понадобилась 8 участникам авто-аварий, погибших нет.

Улугбек Тимуридов.