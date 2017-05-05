Шесть землетрясений зафиксированы за сутки близ Алматы
Глубина очагов произошедших землетрясений варьировалась в пределе 5−100 километров.
Глубина очагов произошедших землетрясений варьировалась в пределе 5−100 километров.
АСТАНА, 5 мая — Sputnik. Станции Сейсмологической
Первые два землетрясения магнитудой 4,4 и 4,8 зарегистрированы 4 мая в 12:52 и 17:10 в 608 и 606 километрах на
Очаги находились на глубине 5 километров.
В 21:58 того же дня землетрясение магнитудой 4,1 произошло в 219 километрах на
В 22:16 четверга казахстанские сейсмографы зарегистрировали землетрясение в 5,3 балла на границе Таджикистана и Афганистана, в 794 километрах на
В пятницу, 5 мая, два землетрясения в 00:23 и 05:39 магнитудой 4,5 и 4,3 произошли на территориях Таджикистана и Кыргызстана, в 622 и 160 километрах на
Очаги землетрясений залегали на глубине 5 и 15 километров.
Сведений об ощутимости подземных толчков пока не поступало.