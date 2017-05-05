Лесные пожары «окружили» Хабаровск
Но в Дальневосточном гидрометцентре заявили, что ожидаемые в ближайшие выходные дожди не только потушат пламя, но и избавят город от дымки.
Но в Дальневосточном гидрометцентре заявили, что ожидаемые в ближайшие выходные дожди не только потушат пламя, но и избавят город от дымки.
Хабаровск, 5 мая, AmurMedia.
Пять лесных пожаров «окружили» дальневосточную столицу. В данный момент спасатели борются с огнем, однако свой вклад в борьбу с огненной стихией должны будут внести прогнозируемые дожди, сообщает корр. ИА AmurMedia. Как отметили в
В настоящее время угрозы населенным пунктам нет. Всего в тушении пожаров задействовано 61 человек, три вездехода и восемь машин.
Один пожар действует
Но, как сообщила ведущий специалист отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного гидрометцентра Людмила Игнатенко, прогнозируемые в ближайшие дни дожди ликвидируют пожары.
— В выходные дни у нас пройдут дожди в южном и центральном районе Хабаровского края. Они должны будут ликвидировать пожары, а воздух в городе станет чище и свежее, — сообщила Людмила Игнатенко.