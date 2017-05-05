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06:09 (мск), источник: AmurMedia.ru

Лесные пожары «окружили» Хабаровск

Но в Дальневосточном гидрометцентре заявили, что ожидаемые в ближайшие выходные дожди не только потушат пламя, но и избавят город от дымки.

Хабаровск, 5 мая, AmurMedia.

Пять лесных пожаров «окружили» дальневосточную столицу. В данный момент спасатели борются с огнем, однако свой вклад в борьбу с огненной стихией должны будут внести прогнозируемые дожди, сообщает корр. ИА AmurMedia. Как отметили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по ДФО, на данный момент на территории края зарегистрировано пять лесных пожаров на площади 90 гектаров, три из которых локализованы и два продолжают действовать.

В настоящее время угрозы населенным пунктам нет. Всего в тушении пожаров задействовано 61 человек, три вездехода и восемь машин.

Один пожар действует юго-западнее села Литовко, второй — севернее Амурска. Что же касается локализованных пожаров, то все три очага возгорания замечены на территории Вяземского муниципального района и района имени Лазо. Таким образом пожары «окружили» Хабаровск. И пускай находятся они достаточно далеко от дальневосточной столицы, её жители все равно ощущают запах гари, а небо над городом заволокло дымом.

Но, как сообщила ведущий специалист отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного гидрометцентра Людмила Игнатенко, прогнозируемые в ближайшие дни дожди ликвидируют пожары.

— В выходные дни у нас пройдут дожди в южном и центральном районе Хабаровского края. Они должны будут ликвидировать пожары, а воздух в городе станет чище и свежее, — сообщила Людмила Игнатенко.

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