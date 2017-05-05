В Кунгуре осудили чиновника, который выманивал взятки

Бывший чиновник из Кунгура отправится в колонию на 3,5 года. Ег признали виновным в крупном мошенничестве.

«Осенью 2010 года у начальника муниципального бюджетного учреждения “Управление имущественных и земельных отношений администрации г. Кунгура Пермского края” (МБУ “УИЗО”) возник преступный план. К нему обратился предприниматель, который хотел взять в аренду, а потом выкупить земельные участки в городе», — рассказали в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю.

Чиновник заверил бизнесмена, что этот вопрос не решить без подкупа главы города. Предприниматель согласился дать взятку и в ноябре передал начальнику МБУ «УИЗО» 600 тысяч рублей как посреднику.

Как пояснили следователи, решением подобных вопросов глава города не занимался. Его имя чиновник использовал, чтобы убедить бизнесмена в необходимости дать деньги. Мошенник и не думал передавать взятку главе города и забрал всю сумму себе.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом 10 тысяч рублей.