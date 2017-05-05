В Кунгуре осудили чиновника, который выманивал взятки
Он уверял предпринимателя, что деньги нужны для подкупа мэра города.
Он уверял предпринимателя, что деньги нужны для подкупа мэра города.
Бывший чиновник из Кунгура отправится в колонию на 3,5 года. Ег признали виновным в крупном мошенничестве.
«Осенью 2010 года у начальника муниципального бюджетного учреждения “Управление имущественных и земельных отношений администрации г. Кунгура Пермского края” (МБУ “УИЗО”) возник преступный план. К нему обратился предприниматель, который хотел взять в аренду, а потом выкупить земельные участки в городе», — рассказали в
Чиновник заверил бизнесмена, что этот вопрос не решить без подкупа главы города. Предприниматель согласился дать взятку и в ноябре передал начальнику МБУ «УИЗО» 600 тысяч рублей как посреднику.
Как пояснили следователи, решением подобных вопросов глава города не занимался. Его имя чиновник использовал, чтобы убедить бизнесмена в необходимости дать деньги. Мошенник и не думал передавать взятку главе города и забрал всю сумму себе.
Приговором суда виновному назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом 10 тысяч рублей.
Проверка в отношении взяткодателя не завершалась уголовным делом