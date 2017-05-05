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06:10 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Владельцев склада дизтоплива, где произошел взрыв, ищут в Бодайбо Иркутской области

ЧП произошло 10 назад.

Владельцев несанкционированного склада дизельного топлива, в котором произошел взрыв, разыскивают в Бодайбо Иркутской области. Мощный хлопок случился 10 дней назад, но о происшествии стало известно только сейчас. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

— ЧП произошло 10 дней назад. Траву жгли, а рядом стоял частный контейнер. Он и загорелся. Пожарные очень быстро потушили возгорание, — сказал мэр Бодайбо Евгений Юмашев.

Он также отметил, что в результате происшествия никто не пострадал.

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