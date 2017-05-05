Владельцев склада дизтоплива, где произошел взрыв, ищут в Бодайбо Иркутской области

Владельцев несанкционированного склада дизельного топлива, в котором произошел взрыв, разыскивают в Бодайбо Иркутской области. Мощный хлопок случился 10 дней назад, но о происшествии стало известно только сейчас. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

— ЧП произошло 10 дней назад. Траву жгли, а рядом стоял частный контейнер. Он и загорелся. Пожарные очень быстро потушили возгорание, — сказал мэр Бодайбо Евгений Юмашев.

Он также отметил, что в результате происшествия никто не пострадал.