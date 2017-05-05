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07:14 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии на поиски 9-летней Яны Перчаткиной подключилась авиация

В небо запустят беспилотники.

3 мая в Белорецке пропала второклассница: ушла на уроки и не вернулась. К поискам подключились волонтеры, полиция, следователи СК, а теперь еще и Росгвардия.

Чтобы лучше отработать территорию, к небо запустят беспилотники.

— К поискам пропавшей девятилетней Яны Перчаткиной привлечен авиационный отряд специального назначения. С помощью беспилотника сотрудники обследуют территорию района с воздуха, — пояснили в пресс-службе Управления Росгвардии по Башкирии.

Если вы видели ребенка, вам что-либо известно об этом, сообщите по телефону: 89061045460 (бабушка), либо в полицию.

Приметы: рост 145 см, светлые длинные волосы, схваченные резинкой, стройная. Была одета: белая рубашка, вязанная белая кофта, юбка черная плиссированная, колготки розовые, джинсовые ботинки синего цвета. С собой — черный рюкзак с рисунком в виде лица девочки. Особые приметы: шрам от ожога на правой ноге.

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