33 осужденных предстанут перед судом за бунт в колонии Ангарска

33 заключенных Ангарской воспитательной колонии ГУ Федеральной службы исполнения наказания РФ по Иркутской области устроили массовые беспорядки в учреждении. Материальный ущерб составил более 1 млн рублей. Расследование уголовного дела завершено и передано в суд. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Иркутской области.

«В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 212 УК РФ (организация массовых беспорядков), ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках), ч. 1 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества), ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, совершенная с применением насилия, опасного для жизни или здоровья)», — сообщили в пресс-службе.

В марте 2015 года молодые люди вступили между собой в преступный сговор, направленный на организацию и участие в массовых беспорядках в данном учреждении. В качестве орудий преступления, а также средств повреждения, уничтожения имущества, поджогов и погромов организаторы беспорядков изготовили и приискали деревянные палки, обрезки металлических труб, к которым приделали самодельные ручки, колющие предметы в виде металлических стержней, гвоздей, отверток. В результате молодые люди, объединившись в группу, совершили погромы и поджоги в помещениях, расположенных на территории АВК. Кроме того, они избили ряд осужденных и сотрудников колонии. После совершения беспорядков, которые длились четыре часа, осужденные зашли в помещение школы, где впоследствии были задержаны сотрудниками правоохранительных органов и этапированы в следственный изолятор Ангарска.

Материалы уголовного дела составили более 100 томов.

В настоящее время прокурором утверждено обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.