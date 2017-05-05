Дело пьяного депутата передают в суд

Следователи Чайковского завершили расследование дела пьяного водителя. 61-летний депутат Совета депутатов одного из сельских поселений Чайковского района обвиняется в повторной езде в нетрезвом виде.

Как рассказали в следственном управлении СКР по Пермскому краю, в марте этого года сотрудники ДПС ночью остановили машину. За рулём находился депутат. После прохождения освидетельствования стало ясно, что он пьян. При этом избранника народа уже ловили на подобном нарушении.

Следователи собрали достаточно доказательств. Расследование завершилось. Дело передали в суд.