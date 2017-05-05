Очередную новую дорогу в Омской области смывает водой

Молодой мужчина снял и выложил короткое видео, как в Москаленском районе прямо сейчас вода размывает дорогу.

По словам автора видео, у местной администрации денег нет чтобы что-то сделать. Мужчина отмечает, что жители безрезультатно звонили в Управление МЧС России по Омской области. Немаловажным становится то, что ремонт дороги делали в прошлом году.

Напомним, совсем недавно жители села Саратово Горьковского района остались без связи с внешним миром. Мощный поток воды буквально снес единственную дорогу, которую построили всего несколько месяцев назад.