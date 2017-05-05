Очередную новую дорогу в Омской области смывает водой
Накануне в омских пабликах раздался крик души от жителей Омской области.
Накануне в омских пабликах раздался крик души от жителей Омской области.
Молодой мужчина снял и выложил короткое видео, как в Москаленском районе прямо сейчас вода размывает дорогу.
По словам автора видео, у местной администрации денег нет чтобы
Напомним, совсем недавно жители села Саратово Горьковского района остались без связи с внешним миром. Мощный поток воды буквально снес единственную дорогу, которую построили всего несколько месяцев назад.