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08:02 (мск), источник: СуперОмск

Очередную новую дорогу в Омской области смывает водой

Накануне в омских пабликах раздался крик души от жителей Омской области.

Молодой мужчина снял и выложил короткое видео, как в Москаленском районе прямо сейчас вода размывает дорогу.

По словам автора видео, у местной администрации денег нет чтобы что-то сделать. Мужчина отмечает, что жители безрезультатно звонили в Управление МЧС России по Омской области. Немаловажным становится то, что ремонт дороги делали в прошлом году.

Напомним, совсем недавно жители села Саратово Горьковского района остались без связи с внешним миром. Мощный поток воды буквально снес единственную дорогу, которую построили всего несколько месяцев назад.

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