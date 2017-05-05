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08:04 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии ищут мужчину с расстройством памяти

Недавно Валерий Балякин пережил инсульт.

Родственники и близкие просят жителей Башкирии помочь в поисках 51-летнего Валерия Балякина. Уроженец Белорецка пропал 4 мая 2017 года. По словам родных, Валерию может быть нужна медицинская помощь — недавно он пережил инсульт.

Рост Валерия — 170 см, глаза зеленые. Особые приметы — хромает, ходит с тростью, тело покрыто большим количеством татуировок, на правой руке нет трех пальцев. Был одет в джинсы синего цвета и черную куртку.

Источник: Комсомольская правда

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят позвонить дочери по телефон 8 917 409 87 66.

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